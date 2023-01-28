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نتنياهو يداري فشله بالتهديد.. اول رد له عقب عمليات القدس البطولية

نتنياهو يداري فشله بالتهديد.. اول رد له عقب عمليات القدس البطولية
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

هدد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بالرد على عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة 12 آخرين، أمس الجمعة.

العالم - الاحتلال

وقال "نتنياهو" في مستهل جلسة "الكابينت":" ردنا سيكون قويا وسريعا ودقيقا، من يحاول أن يؤذينا فإننا سنؤذيه وكل من يساعده".

وأضاف:" سنقوم بإغلاق منازل منفذي العمليات ونسعى لتدميرها بإجراءات عاجلة".

وبين رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه سيطرح على "الكابينت"الليلة إجراءات إضافية لمكافحة ما اسماه"الإرهاب"، زاعماً أن هذه الحكومة ستعمل بحزم وقوة .

يشار إلى أن الشهيد خيري علقم (21 عاماً) نفذ عملية إطلاق نار بطولية في مدينة القدس المحتلة، مساء أمس الجمعة، أدت لمقتل 8 مستوطنين وإصابة 12 آخرين، بينهم إصابات حرجة.

ولم تمض ساعات قليلة على عملية القدس، حتى قام فتى فلسطيني بفتح نيران سلاحه على مجموعة من المستوطنين بالقرب من بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة، ما أدى الى إصابة مستوطنين بجروح.

وأعلنت سلطات الاحتلال حالة الاستنفار،وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية العمليات الاستشهادية، وأكدت أنها الرد الوحيد على الانتهاكات الاسرائيلية.

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