رئيسي : العلاقات بين إيران وأذربيجان تقوم على اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم

العالم - ايران

وقدم الرئيس الايراني اية ابراهيم رئيسي في مباحثات هاتفية مساء اليوم السبت مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ، تعازي إيران حكومةً وشعباً في الحادث الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران.

وإشارالرئيس الايراني إلى مهمة الاجهزة المعنية لمتابعة أبعاد هذا الحادث ، وأعرب عن تعاطفه مع شعب وحكومة أذربيجان.

وتطرق اية الله رئيسي الى أن العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني تقوم على أساس اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم ، وذكر أن حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا لعلاقاتهما بأن تتأثر بايحاءات من يريدون السوء للشعبين .

أذربيجان لن تمنح أحدا فرصة الاخلال بالعلاقات الودية بين البلدين

بدوره شكر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في هذا الاتصال الهاتفي ، آية الله رئيسي على تعاطفه وتعازيه لحكومة وشعب بلاده ، وقال: كانت هذه جريمة غير متوقعة ، لكن تعاون البلدين في هذا المجال يجب ان يكون بشكل بحيث لايعطي لأحد ذريعة لاستغلال مثل هذه الحوادث لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين.