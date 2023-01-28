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في اتصال هاتفي مع علييف؛

رئيسي : العلاقات بين إيران وأذربيجان تقوم على اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم

رئيسي : العلاقات بين إيران وأذربيجان تقوم على اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الايراني أن العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني تقوم على أساس اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم وأضاف: إن حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا بان تتاثر العلاقات بينهما بايحاءات من يريدون السوء للشعبين .

العالم - ايران

وقدم الرئيس الايراني اية ابراهيم رئيسي في مباحثات هاتفية مساء اليوم السبت مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ، تعازي إيران حكومةً وشعباً في الحادث الذي وقع في سفارة أذربيجان في طهران.

وإشارالرئيس الايراني إلى مهمة الاجهزة المعنية لمتابعة أبعاد هذا الحادث ، وأعرب عن تعاطفه مع شعب وحكومة أذربيجان.

وتطرق اية الله رئيسي الى أن العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني تقوم على أساس اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم ، وذكر أن حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا لعلاقاتهما بأن تتأثر بايحاءات من يريدون السوء للشعبين .

أذربيجان لن تمنح أحدا فرصة الاخلال بالعلاقات الودية بين البلدين

بدوره شكر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في هذا الاتصال الهاتفي ، آية الله رئيسي على تعاطفه وتعازيه لحكومة وشعب بلاده ، وقال: كانت هذه جريمة غير متوقعة ، لكن تعاون البلدين في هذا المجال يجب ان يكون بشكل بحيث لايعطي لأحد ذريعة لاستغلال مثل هذه الحوادث لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين.

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في اتصال هاتفي مع علييف؛ رئيسي : العلاقات بين إيران وأذربيجان تقوم على اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم

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