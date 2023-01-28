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رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: الرد على عملية القدس سيكون "قويا وسريعا ودقيقا"، لا نبحث عن تصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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