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الرئيس الايراني يعبر لنظيره الاذربيجاني هاتفيا: طهران وباكو لا تسمحان بأن تتأثر علاقاتهما بإيحاءات الذي يضمرون السوء للبلدين

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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