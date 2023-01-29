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فلسطين المحتلة: عملية إطلاق نار في أريحا.. ومحاولة دهس في نابلس

فلسطين المحتلة: عملية إطلاق نار في أريحا.. ومحاولة دهس في نابلس
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت قرب مطعم عند "مفرق ألموغ" قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

العالم - فلسطین

وبحسب المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فإن فلسطينياً وصل إلى مطعم قرب "مفرق ألموغ" قرب أريحا، وأطلق الرصاص وانسحب وهو يقود سيارته من المكان، من دون وقوع إصابات.

وأشار الاحتلال إلى أن قواته بدأت تمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذ عقب عملية إطلاق النار.

بالتزامن، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "سائق شاحنة حاول دهس جنود إسرائيليين عند حاجز زعترة، جنوبي نابلس".

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ "جنود الاحتلال أطلقوا النار على سائق الشاحنة عند مفترق زعترة، بزعم محاولته تنفيذ عملية الدهس"، من دون الحديث عن إصابات.

وأنتشر المستوطنون بكثافة عند حاجز زعترة جنوبي نابلس، ونفذوا اعتداءات طالت كل الطرق في الضفة الغربية المحتلة، وأسوأ الاعتداءات حدث في شمالي الضفة ، و أحرقوا السيارات، واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين، الذين حاولوا التصدي لهم.

تأتي هذه العمليات بعد أن شهد اليومان الفائتان عمليتين فدائيتين في القدس المحتلة، بحيث أسفر هجوم بإطلاق نار في القدس المحتلّة، مساء أمس، عن وقوع 7 قتلى إسرائيليين، بالإضافة إلى 10 جرحى.

وفي عملية أخرى اليوم، اصيب مستوطنين إثنين بجروح خطرة، في إطلاق نار في القدس المحتلة.

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