الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الدفاع تعلن فشل هجوم على مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان

وزارة الدفاع تعلن فشل هجوم على مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية عن تعرّض احد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان، مساء السبت، لهجوم فاشل باجسام طائرة صغيرة اصيب احدها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.

العالم - إیران

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في إحد مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، قالت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية في بيان اصدرته بهذا الصدد: هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن باجسام طائرة صغيرة.

واضاف البيان: ان هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت اضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.

وقال البيان: ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تطمئن الشعب الايراني الابي أن انشطة مراكزنا لإنتاج القدرات والامن ستستمر بسرعة وجدية ، ولن يكون لمثل هذه الاجراءات العمياء تأثير على استمرار مسيرة تقدم البلاد.

روابط ذات صلة

انفجار بمستودع ذخيرة في أصفهان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الدفاع تعلن فشل هجوم على مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان

فلسطين المحتلة: عملية إطلاق نار في أريحا.. ومحاولة دهس في نابلس

انفجار بمستودع ذخيرة في أصفهان

الحشد الشعبي العراقي يؤكد دعمه الكامل للمقاومة الفلسطينية

تركيا تعلن ترحيل مئات المهاجرين خلال أسبوع

اعدامات عهد الملك سلمان تصل الی الألف اعدام