وزارة الدفاع تعلن فشل هجوم على مجمع للصناعات الدفاعية في اصفهان

العالم - إیران

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في إحد مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، قالت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية في بيان اصدرته بهذا الصدد: هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن باجسام طائرة صغيرة.

واضاف البيان: ان هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت اضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.

وقال البيان: ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تطمئن الشعب الايراني الابي أن انشطة مراكزنا لإنتاج القدرات والامن ستستمر بسرعة وجدية ، ولن يكون لمثل هذه الاجراءات العمياء تأثير على استمرار مسيرة تقدم البلاد.