منذ مارس 2018م.. عائدة الغامدي تواجه الاعتقال التعسفي

العالم- السعودية

ومر 1779 يوما على اعتقال عائدة الغامدي، مع نجلها عادل، وذلك لاستلامها حوالة مالية من ابنها المعارض للنظام السعودي عبد الله علي الغامدي والمقيم في بريطانيا.

يذكر أن الغامدي من مواليد 1957م، وهي كبيرة سن تعاني من أمراض مزمنة، تعرضت للإخفاء القسري والتضييق عليها في التواصل مع ذويها، وكذلك ابتزاز نجلها المعارض عبد الله للرضوخ للنظام .

وتطالب منظمة "سند" المجتمع الدولي للتدخل والضغط على نظام ابن سلمان لإنهاء الظلم الذي يطال الناشطين وأهاليهم، والإفراج عن معتقلي الرأي الأبرياء الذين ينكل النظام السعودي بهم داخل مراكز الاحتجاز.

المصدر: مؤسسة "سند" الحقوقية