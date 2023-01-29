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منذ مارس 2018م.. عائدة الغامدي تواجه الاعتقال التعسفي

منذ مارس 2018م.. عائدة الغامدي تواجه الاعتقال التعسفي
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

بتهم كيدية وتنكيل ممنهج، يصر النظام السعودي على تعذيب عائدة الغامدي نفسيا وجسديا داخل زنازين الظلم، بسبب التواصل مع نجلها المعارض السعودي المقيم في بريطانيا عبد الله الغامدي.

العالم- السعودية

ومر 1779 يوما على اعتقال عائدة الغامدي، مع نجلها عادل، وذلك لاستلامها حوالة مالية من ابنها المعارض للنظام السعودي عبد الله علي الغامدي والمقيم في بريطانيا.

يذكر أن الغامدي من مواليد 1957م، وهي كبيرة سن تعاني من أمراض مزمنة، تعرضت للإخفاء القسري والتضييق عليها في التواصل مع ذويها، وكذلك ابتزاز نجلها المعارض عبد الله للرضوخ للنظام .

وتطالب منظمة "سند" المجتمع الدولي للتدخل والضغط على نظام ابن سلمان لإنهاء الظلم الذي يطال الناشطين وأهاليهم، والإفراج عن معتقلي الرأي الأبرياء الذين ينكل النظام السعودي بهم داخل مراكز الاحتجاز.

المصدر: مؤسسة "سند" الحقوقية

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