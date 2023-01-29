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بوتين وضع 'بايدن وزيلينسكي' أمام خيارين لا ثالث لهما

بوتين وضع 'بايدن وزيلينسكي' أمام خيارين لا ثالث لهما
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة (19Fortyfive) مقالا للخبير العسكري الأمريكي دانيال ديفيس، اعتبر فيه أن نزاع أوكرانيا وضع الرئيسين جو بايدن، وفلاديمير زيلينسكي أمام خيارين، سيء وأسوأ، ما ينذر بالكارثة.

العالم- روسيا

وكتب ديفيس: واشنطن إذا قررت الذهاب بعيدا في تسليح الجيش الأوكراني وتصعيد المواجهة، سيؤدي ذلك حتما لنشوب حرب نووية، وإذا وضعت حدودا لقائمة إمداداتها العسكرية لمنع التصعيد سوف تقود زيلينسكي لوضع أكثر بؤسا.

وأضاف: "قد يكون الخيار هو المضي قدما وصولا لطريق مسدود في حل الأزمة ودخولها في حالة من الجمود إلى أجل غير مسمى تؤدي إلى استنزاف أوكرانيا وشعبها وتحويلها لأرض قاحلة".

وأكد أن الحل الصحيح والوحيد أمام الولايات المتحدة يتمثل بوضع حد للنزاع وإبرام اتفاق تسوية سياسية بشروط مقبولة للطرفين، دون أن يكون ذلك مصحوبا بألاعيب قد تشكل في المستقبل دوافع لنشوب حرب عالمية جديدة أشد شراسة.

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