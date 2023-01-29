المستوطنون يشنون هجمات وحشية في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس

العالم - الإحتلال

وفي محافظة رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين، مساءيوم أمس، قرب قرية الطيبة شرق مدينة رام الله.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين بالحجارة على مفترق قرية الطيبة شرق مدينة رام الله.

وتجمع المستوطنون في عدة مناطق بمحيط محافظة رام الله والبيرة، منها: المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وقرب بلدة سنجل شمال شرق المحافظة، وطريق "وادي الدلب" بالقرب من قرية كفر نعمة غربا.

وفي مدينة نابلس، تجمع مستوطنون على عدة مفترقات جنوب وشرق المحافظة، من ضمنها: مدخل قرية بيت فوريك، وبالقرب من حاجزي "حوارة" و"زعترة" العسكريان، وأغلقا قوات الاحتلال حاجزي حوارة وبيت فوريك بكلا الاتجاهين.

وتجمع المستوطنون على حاجز زعترة، فيما انتشرت مجموعات أخرى قرب بلدة جوريش وقرب دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس.

كما هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة وغاز الفلفل بالقرب من الطريق المؤدي إلى بلدة مادما جنوب نابلس، وأغلقوا الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس.

وبينت مصادر صحفية أن المستوطنين تجمعوا قرب مستوطنتي "بركان" و"جيتي أفيشار" المقامتان على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت، كما أغلقوا الطريق الواصل بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط غرب المحافظة، عقب تجمعهم عند دوار بلدة كفر الديك.

وأفادت المصادر بأن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط، ورفعوا علم دولة الاحتلال، وقاموا بإغلاق الطريق ومنع السيارات الفلسطينية من المرور، وتمركزوا قرب مستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق طولكرم.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتدى مستوطنون، على مركبات المواطنين عند مفترق "عين الحلوة"، في الأغوار الشمالية.

وفي سياق متصل، دمر مستوطنون، بسطات خضار قرب مدخل قريتي عين البيضاء وبردلة بالأغوار الشمالية.

وتمركز المستوطنون عند مفترق مستوطنة "ميخولا" المقامة على أراضي المواطنين قرب قرى عين البيضاء، وبردلة، وكردلة.

وفي محافظة أريحا والأغوار، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وأشارت إلى أن عددا من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وفي محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ومنازلهم في عدة مناطق، ورشقوها بالحجارة، وأطلقوا الرصاص الحي صوبها، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر بأن عددا من مستوطني "كريات اربع" و"خارصينا" و"حفات جال" و"تيلم" و"أدورا" و"كرمي تسور" و"حجاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق وغرب وشمال وجنوب الخليل، حيث هاجموا مركبات المواطنين، ورشقوها بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال، ما تسبب بأضرار في عدة مركبات.

كما أطلق مستوطنون من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، الرصاص الحي صوب المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين عند مفترق مستوطنة "إفرات" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب المحافظة، واعتدوا على مواطن بغاز الفلفل.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين احتشدوا عند المفترق، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

وأضافت المصادر أن المستوطنين اعتدوا بغاز الفلفل على المواطن محمد شاكر حمامرة من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد أن هاجموا مركبته خلال مروره من المكان.

وأشارت إلى أن مجموعات أخرى من المستوطنين تجمعت على الشارع الرئيس قرب بوابة مستوطنة "تقوع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

أما في القدس، فتظاهر مستوطنون على دوار "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، فيما استمرت المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واندلعت المواجهات مع الاحتلال في عدة أحياء داخل بلدة جبل المكبر بالقدس.