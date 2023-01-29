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رئيس الكونغو: حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بدعم دولي وإقليمي

رئيس الكونغو: حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بدعم دولي وإقليمي
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الكونغو "دينيس ساسو نغيسو" على أن "حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي"، حسبما ذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي.

العالم- إفريقيا

وقال باتيلي إنه" التقى أمس السبت دينيس ساسو نغيسو."

وأوضح أنه "أطلع ساسو نغيسو بصفته رئيسا لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا على مستجدات مشاوراته مع كافة الأطراف في ليبيا".

كما أطلعه على "الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى خلال العام الجاري".

وأكد باتيلي على أن" الأزمة الليبية مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، الأمر الذي يعني أنه يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها".

في المقابل، تعهد رئيس الكونغو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم.

أكد الرئيس ساسو نغيسو أن" حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي".

وشدد الرئيس ساسو نغيسو على أن" المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد".

في هذا السياق، اتفق الجانبان على "ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته".

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