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قائد بحرية الجيش يعلن انشاء مصانع للسفن في سواحل مكران في بحر عمان

قائد بحرية الجيش يعلن انشاء مصانع للسفن في سواحل مكران في بحر عمان
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني عزم القوات البحرية لتنفيذ مشاريع في مجال بناء السفن وورش التصليح وكذلك صيد الاسماك الصحة والعلاج في سواحل مكران (سواحل بحر عمان) للنهوض اقتصاديا بمناطق محافظة سيستان وبلوشستان.

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس ان القوات البحرية للجيش الايراني تعتزم التعاون مع لجنة تطوير سواحل مكران (السواحل الايرانية شرقي مضيق هرمز) من اجل المساهمة في تطوير هذه المنطقة موضحا ان التعاون بين الجانبين يجري على قدم وساق لانجاح هذه الخطة التنموية.

واضاف الادميرال ايراني: هناك تنسيق جيد بيننا وبين لجنة تطوير سواحل مكران وقد وضعنا خارطة عمل لتطوير هذه المنطقة.

وتابع بأن القوات البحرية للجيش الايراني ستشارك في التخطيط لعمليات التطوير والانماء وكذلك في مرحلة تنفيذ المشاريع ايضا وذلك نظرا لتواجدها واستقرار وحداتها في سواحل مكران.

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