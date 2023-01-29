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متحدث الخارجية الايرانية: هذه الجرائم ضد الانسانية لن يتم اخفاؤها ابدا عن انظار طالبي العدالة وعلى الحكومة الكندية ان تجيب على الماضي المظلم

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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