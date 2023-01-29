اليمن يبارك بطولات الفلسطينيين في القدس والإعلام الصهيوني ينزعج

العالم- اليمن

وعبرت وسائل إعلام صهيونية عن استياء كبير من مباركة “أنصار الله” للهجوم البطولي الذي أسفر عن مقتل عدد من الصهاينة في القدس، الأمر الذي ترجم بوضوح قلق “تل أبيب” من توجّـه صنعاء وموقفها الداعم للمقاومة الفلسطينية، وهو قلق سبق أن عبر عنه مسؤولون صهاينة وقادةٌ في جيش الاحتلال بشكل صريح.

واستهجنت وسائل إعلام العدوّ البيان الذي أصدره المكتب السياسي لأنصار الله، عقب العملية البطولية التي أسفرت عن مقتل ثمانية مستوطنين صهاينة وإصابة آخرين في القدس المحتلّة، والتي جاءت رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وبارك البيانُ العملية مؤكّـداً أن “من شأنها أن تهز الكيان الصهيوني المؤقِّت وتجعله يراجع حساباته ويدرك أنه لن يكون بمأمن من عمليات المجاهدين بعد الآن”.

وأضاف: “نشُدُّ على أيادي المجاهدين الفلسطينيين في الاستمرار بهذه العمليات المباركة التي ترفع رأس الأُمَّــة الإسلامية” وَ”ندعو أحرار الأُمَّــة إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة؛ كونها الخيار الصحيح والوحيد الكفيل بدحر الاحتلال وتحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية”.

وأبدى محللون صهاينة انزعَـاجاً كَبيراً من احتفاء اليمن بالعملية البطولية، الأمر الذي رد عليه نشطاء يمنيون بتأكيد الموقف المبدئي والثابت للشعب اليمني في نصرة القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن انزعَـاج الصهاينة من بيان “أنصار الله” أمر يبعث على الفخر، ويؤكّـد تأثير الموقف اليمني على الساحة فيما يتعلق بالصراع مع العدوّ الإسرائيلي.

وتعزيزاً لهذا الموقف أكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، أن موقف اليمنيين الداعم للشعب الفلسطيني ثابت، وأن “القضية واحدة والشعب واحد”.

وَأَضَـافَ أن “هذه العمليات دليل على عظمة المجاهدين الفلسطينيين وتضحياتهم التي سترغم العدوّ على الخروج من فلسطين الأرض والمقدسات”.

وأشار إلى “الانتصار محتوم للقضية الفلسطينية بفضل الله وتضحيات المجاهدين التي ستكسر جبروت العدو”.

من جانبه، بارك رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبد العزيز بن حبتور “العملية البطولية الفلسطينية في القدس رداً على الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني” وأكّـد أن “اليمن يقف مع مشروع مواجهة العدوّ الصهيوني، ويلتزم خط المقاومة الممتد من صنعاء إلى فلسطين فطهران”.

وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكّـد أكثرَ من مرة استعداد اليمن لمساندة ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة، كما أكّـد أن اليمن سيكون جزءاً رئيسياً من أية مواجهة إقليمية بين محور المقاومة والعدوّ الصهيوني.