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اليمن: الأحزاب المناهضة للعدوان تبارك عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة

اليمن: الأحزاب المناهضة للعدوان تبارك عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

بارك تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن، العمليات البطولية النوعية لأبطال المقاومة الفلسطينية في مستوطنة يعقوب في القدس المحتلة وحي سلوان جنوب المسجد الاقصى والتي خلفت قتلى وجرحى صهاينة.

العالم- اليمن

ووصف التحالف في بيان لها اليوم الأحد، "تلك العمليات بالنوعية"، مشيراً إلى أن" استبسال شباب فلسطين المقاومين الأحرار، كفيل بزعزعة الكيان الصهيوني المؤقت وإظهار حقيقة ضعفه وهشاشته".

ولفت البيان إلى أن "شجاعة أبطال المقاومة الفلسطينية، كفيلة بأن تبقيه على صفيح ساخن لا يملك إزاء ذلك إلا مراجعة حساباته والإقرار بفشله وبقرب زواله وبضربات الأبطال".

وأكد البيان "وقوف تحالف الأحزاب إلى جانب المقاومة الفلسطينية"، وقال” نحن معكم كتفا بكتف، نشد على أياديكم وعزمكم الصلب في استمرار هذه العمليات، لرسم طريق النصر”.

وجدد تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، "الدعوة لشعوب الأمة وأحرارها إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة من منطلق الإيمان بقدسية ومحورية وواحدية القضية، كون ذلك يمثل الخيار الصحيح والوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب وأزلامه في المنطقة العربية، ودحر الاحتلال وتحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية".

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اليمن: الأحزاب المناهضة للعدوان تبارك عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة

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