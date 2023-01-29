اليمن: الأحزاب المناهضة للعدوان تبارك عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة

العالم- اليمن

ووصف التحالف في بيان لها اليوم الأحد، "تلك العمليات بالنوعية"، مشيراً إلى أن" استبسال شباب فلسطين المقاومين الأحرار، كفيل بزعزعة الكيان الصهيوني المؤقت وإظهار حقيقة ضعفه وهشاشته".

ولفت البيان إلى أن "شجاعة أبطال المقاومة الفلسطينية، كفيلة بأن تبقيه على صفيح ساخن لا يملك إزاء ذلك إلا مراجعة حساباته والإقرار بفشله وبقرب زواله وبضربات الأبطال".

وأكد البيان "وقوف تحالف الأحزاب إلى جانب المقاومة الفلسطينية"، وقال” نحن معكم كتفا بكتف، نشد على أياديكم وعزمكم الصلب في استمرار هذه العمليات، لرسم طريق النصر”.

وجدد تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، "الدعوة لشعوب الأمة وأحرارها إلى مساندة ودعم الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة من منطلق الإيمان بقدسية ومحورية وواحدية القضية، كون ذلك يمثل الخيار الصحيح والوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب وأزلامه في المنطقة العربية، ودحر الاحتلال وتحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية".