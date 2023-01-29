بدء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في تونس، إن مراكز الاقتراع فتحت بمختلف المحافظات التونسية.

وأضافت، في الدورة الحالية يصوت 7 ملايين وثمانية الف شخصا.

هذا ودعي نحو ثمانية ملايين ناخب لاختيار 131 عضوا في البرلمان وسط مقاطعة من قوى المعارضة، ومخاوف من استمرار عزوف الناخبين عن الاقتراع.

وجرت الدورة الأولى الشهر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة متدنية بلغت 11 بالمئة، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا للمشروع السياسي للرئيس قيس سعيد، ودعت إلى إلغاء النتائج، وتأجيل الانتخابات.