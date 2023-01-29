مؤتمر الأحزاب العربية في لبنان يشيد بعملية سلوان البطولية

العالم - لبنان

وأضافت في بيان: إن عملية القدس الفدائية جاءت لتؤكد لأعدائنا أن فلسطين لديها شعب ومقاومة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكسرهما. كما باركت لكتائب المقاومة بالفعل النوعي المقاوم الذي نفذ في مدينة القدس وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الصهاينة على يد فارس من فرسان فلسطين، مؤكدا أن هذه العملية جاءت كرد حاسم وطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة وكان آخرها العدوان على جنين ومخيمها وقطاع غزة المحاصر.

وفي هذا السياق، شددت فصائل المقاومة على أنه لا خيار للصهاينة المحتلين إلا الرحيل عن أرضنا أو الموت عليها، ولا مجال لاستمرار العدوان، والشعب الفلسطيني ومقاومته اتخذوا قرارهم باستمرار النضال وتصاعده حتى دحر الاحتلال عن فلسطين ومقدساتها، لافتا الى ان "استمرار العدوان على شعبنا لن يكسر إرادته وسيزيده إصراراً على استمرار العمليات وتصاعدها فما حصل إبان مجزرة جنين الوحشية من فعل مقاوم في قلب القدس يؤكد جليا لأعدائنا أن فلسطين لديها شعب ومقاومة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكسرهما.

وتابع: وأننا إذ نتوجه بتحية الفخر والاعتزاز إلى روح فارس الأمة الشهيد البطل خيري علقم منفذ عملية القدس البطولية وإلى شعبنا المرابط والصامد وإلى مقاوميه الأبطال الذين أكدوا أن صراعنا مع هذا العدو ليس صراعاً ثأرياً لكنه صراع وجود لن ينتهي إلا بطرد آخر محتل من أرضنا الطاهرة، فإننا ندعو باسم المؤتمر العام للأحزاب العربية إلى أكبر حملة تضامن مع شعبنا الفلسطيني، ونؤكد على نهج المقاومة خياراً وحيداً أثبت نجاعته في تلقين أعداء الأمة دروساً وعبّر عن إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه.

كما دان البيان خطوات التطبيع والاتفاقيات التي جمعت أنظمة عربية مع الكيان الغاصب، وحيا "أبطال هذه الأمة وشبابها الميامين، أبناء الجيل الذي اعتقد أعداء الأمة أنه استكان أو نسي، فانتفض وقاوم ليثبت أن المقاومة مستمرة، وأن الدماء التي تجري في عروقهم هي وديعة الأمة فيهم متى طلبتها وجدتها.