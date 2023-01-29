الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال: العبري: إصابة خطيرة بعملية طعن في عطروت بالقدس المحتلة

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استئناف الرحلات الجوية بين دمشق وبغداد بعد انقطاع دام عامين

شاهد.. الاحتلال يتخذ حزمة اجراءات عدائية بحق الفسطينيين

قائد الثورة الاسلامية يستقبل غدا جمعا من المنتجين

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 29-01-2023

'سايبا' الايرانية تبرم عقدا لتصدير السيارات الى روسيا وبيلاروسيا

فساد السعودية: عقارات بالمليارات في المملكة المتحدة خارج القانون