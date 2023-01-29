'بلينكن' يصل منطقة الشرق الأوسط اليوم

العالم - الأميركيتان

وذلك قبل ان تبدأ الزيارة المقررة للأراضي الفلسطينية و"الكيان الإسرائيلي" يومي 30 و31 حيث سيلتقي مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين.

زيارة بلينكن تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي، والفلسطينيين، إثر اقتحام قوات الاحتلال لجنين قبل أيام، ما أسفر عن سقوط 10 شهداء فلسطينيين. وفي المقابل، لقي 7 إسرائيليين مصرعهم في عملية إطلاق نار بالقدس نفذها الفلسطيني خيري علقم.

السفارة الأمريكية في مصر يعلن أن الزيارة تأتي في إطار الجهود والمساعي لتجنب التصعيد بفلسطين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان.