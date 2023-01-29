كاميرا العالم ترصد أجواء الانتخابات التشريعية في تونس

العالم - مراسلون

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية، رغم مرور ساعتين على بدء الانتخابات التشريعية في جولتها الثانية في 30 مركزا للاقتراع بارجاء تونس، لكن مازال الاقبال على صناديق الاقتراع بطئ جدا.

وتوقعت، ان يتحسن نسق الاقبال على صناديق الاقتراع من قبل الناخبين التونسيين تدريجيا خلال الساعات المقبلة.

واشارت الى ان هيئة الانتخابات التونسية خلال الساعات المقبلة ستعقد ندوة صحفية من أجل اعلان نسبة المشاركة في الانتخابات بشكل رسمي.

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في تونس، في وقت سابق إن مراكز الاقتراع فتحت بمختلف المحافظات التونسية. وأضافت أن الدورة الحالية دعي فيها نحو ثمانية ملايين ناخب لاختيار 131 عضوا في البرلمان وسط مقاطعة من قوى المعارضة، ومخاوف من استمرار عزوف الناخبين عن الاقتراع.

وأوضحت مراسلة قناة العالم، أن الاقبال نحو صناديق الاقتراع الى الان بطئ جدا، رغم تواجد كاميرا العالم في منطقة معروفة بالكثافة السكانية وسط تونس العاصمة، مشيرة الى أن من الممكن الطقس البارد حد من حضور الناخبين.

وجرت الدورة الأولى الشهر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة متدنية بلغت 11 بالمئة، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، واعتبرته أحزاب المعارضة فشلا للمشروع السياسي للرئيس قيس سعيد، ودعت إلى إلغاء النتائج، وتأجيل الانتخابات.

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