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عزل رئيس حزب المحافظين في بريطانيا..لماذا؟!

عزل رئيس حزب المحافظين في بريطانيا..لماذا؟!
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تم اليوم الأحد، عزل ناظم الزهاوي من منصب رئيس حزب المحافظين في بريطانيا، بعد أن دفع غرامة لحل نزاع ضريبي بقيمة الملايين من الجنيه الاسترليني، أثناء توليه وزارة الخزانة.

العالم - اوروبا

وقد واجه زهاوي ضغوطا خلال الأيام الماضية من أجل الاستقالة، حيث تزايدت الأسئلة حول أموره المالية حتى بعدما أصدر بيانا “لتوضيح بعض الالتباس”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد أمر في 23 يناير الجاري بإجراء تحقيق في الأمور الضريبية المتعلقة بالزهاوي، حيث قوضت موجة جديدة من الادعاءات حول مخالفات مالية في الحزب الحاكم تعهد سوناك بإدارة لا تشوبها شائبة.

وكان الزهاوي قد قال إنه كان "مهملا" في شؤون الضرائب الخاصة به، بعد صدور تقرير يفيد بأنه دفع فاتورة بقيمة 4,8 ملايين جنيه إسترليني (6 ملايين دولار) لمصلحة الإيرادات والجمارك البريطانية، منها 30٪ غرامة لعدم تسوية المبلغ الصحيح في ذلك الوقت.

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