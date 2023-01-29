مجمع الصناعات الدفاعية في أصفهان يواصل نشاطه بقوة واقتدار

العالم - ايران

وقال محمد رضا جان نثاري في تصريح له صباح اليوم الاحد، في إشارة إلى تفاصيل انفجار الليلة الماضية في أصفهان ، إن هذا الهجوم وقع الليلة الماضية حوالي الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش) في إحدى المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الدفاع، وكما تمت الاشارة اليه فقد تم التصدي لهذا الهجوم من قبل الدفاع الجوي القوي المتمركز في تلك المنطقة، ولحسن الحظ تم إسقاط احد الاجسام الطائرة الصغيرة الثلاث ووقع الاثنان الاخران في فخ الدفاع الجوي وبالتالي اضطرا لتفجير نفسهما.

وأضاف: إن صوت الانفجار الذي سُمع ناجم عن الصوت الذي حدث اثر اصابة الدفاع الجوي باحد الاجسام الطائرة الصغيرة، وقد شعر المواطنون القريبون من الحادث بالقلق بعض الشيء في البداية ، ولكن مخاوفهم تلاشت بعد الاعلان سريعا وفي الوقت المناسب عما حصل.

وبشأن الأضرار التي سببها هذا الحادث ، قال جان نثاري: في هذه الحادثة ، لحق ضرر طفيف فقط بسطح إحدى ورشات هذا المجمع ، ولم يحدث أي خلل في قدرة هذا المجمع وعمله ، كما لم يسفر الحادث عن وقوع اصابات.

وقال نائب ​محافظ أصفهان للشؤون السياسية والامنية: الحمد لله ، يواصل هذا المجمع نشاطه بقوة واقتدار ، وليست لدينا أي حالة إشكالية في مدينة أصفهان ، والوضع طبيعي فيها.