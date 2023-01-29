الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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عضو حركة الجهاد الإسلامي أنور أبو طه: قرار مواجهة الكيان الصهيوني المؤقت هو قرار وجودي وأساسي للشعب الفلسطيني وليس قراراً لفصيل وقائد ما

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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