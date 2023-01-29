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وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يستقبل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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عبداللهيان يستقبل نظيره القطري

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