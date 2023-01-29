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ترنح الكيان الاسرائيلي .. تظاهرات داخلية متجددة وعمليات استشهادية ضاربة

الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

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