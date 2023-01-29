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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يستقبل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الجهاد الاسلامي:نحمّل حكومة الاحتلال الفاشية تداعيات جرائم مستوطنيه وإرهابهم بالضفة والتي ستقابل بمزيد من الصمود والمقاومة
لبنان يوقع اتفاقية نفطية مع تحالف شركات الطاقة القطرية والفرنسية والإيطالية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بالمياه الإقليمية اللبنانية
وزير الخارجية الايراني : اتخاذ البرلمان الاوروبي مثل هذا القرار وهذا الاجراء يظهر افتقاره للفهم الصحيح للبيئة الداخلية لايران والايرانيين في الخارج
وزير الخارجية الايراني : اذا تقرر اتحاذ اي اجراء ضد حرس الثورة الاسلامية فان رد إيران سيكون قاسياً
عضو حركة الجهاد الإسلامي أنور أبو طه: قرار مواجهة الكيان الصهيوني المؤقت هو قرار وجودي وأساسي للشعب الفلسطيني وليس قراراً لفصيل وقائد ما
رويترز نقلا عن وزارة خارجية اذربيجان: اخلاء موظفي السفارة الاذربيجانية في طهران اليوم
أ ف ب: رئيس الوزراء البريطاني يقيل رئيس حزب المحافظين وزير المالية ناظم الزهاوي لخرقه القانون الوزاري المتعلق بالضرائب
مصادر الاحتلال: العبري: إصابة خطيرة بعملية طعن في عطروت بالقدس المحتلة
انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس بعد اقبال ضعيف بالجولة الاولى
ترنح الكيان الاسرائيلي .. تظاهرات داخلية متجددة وعمليات استشهادية ضاربة
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الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
أهم الأخبار
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
الكيان الاسرائيلي
عمليات استشهادية
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