جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف متسللَيْن مسلحَيْن من سوريا

العالم - الإحتلال

وأضاف المتحدث في تغريدة نشرها على تويتر، أن "استطلاعات جيش الحرب رصدت صباح اليوم الأحد مسلحين يجتازان خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان حيث تم استدعاء قوة عسكرية الى المكان والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما ورصدت الإصابة".

ولفت المتحدث إلى أن الوحدات قامت بتقديم الإسعاف الطبي الأولي.

وقال جيش الاحتلال، في بيانه، إنه تم أطلاق النار تجاه "مسلحين" اقتربا من الحدود بين الجولان المحتل وسوريا.

وأضاف أن الجنود أصابوا أحدهما قبل اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة حتى اللحظة.

ولم تعرف هوية المصاب حتى الآن.

ومؤخرا، زعم جيش الاحتلال أن قواته نفذت عملية في الأراضي السورية قرب الجولان بهدف "إحباط" أي بنية تحتية للمقاومة، في المنطقة، وقال مراسل قناة "كان" العبرية الذي رافق القوة إنها نفذت كمائن في "عمق" الأراضي السورية حسب وصفه لإحباط "محاولات التسلل" التي تزايدت مؤخراً.

ومنذ سنوات، تحذر أوساط عسكرية وأمنية في كيان الاحتلال من إقامة بنية تحتية وتنظيم مجموعات للمقاومة في المناطق المحيطة بالجولان، بهدف فتح جبهة مواجهة جديدة قد يجري تفعليها في أي حرب مقبلة.

وفي حفل تنصيبه رئيسا جديدا لأركان جيش الاحتلال، قال هرتسي هليفي إنه "سيواصل جهود منع تموضع مجموعات للمقاومة في المناطق المحيطة بالجولان".