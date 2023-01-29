أمير عبداللهيان: وصلتنا رسائل من أطراف في الاتفاق النووي عبر الوزير القطري

العالم - إيران

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يزور طهران حالياً، أكد أمير عبداللهيان أن قطر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في الحوار الإقليمي وحل المشاكل العالقة.

وشدد قائلاً: نؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. مضيفا: وصلتنا رسائل من بعض أطراف الاتفاق النووي عبر وزير الخارجية القطرية.. ونرحب بالمبادرة القطرية بشأن المفاوضات النووية.

وفي جانب آخر من المؤتمر أكد أميرعبداللهيان أن العلاقات الإيرانية الروسية ليست ضد طرف ثالث.

وفيما أكد أن العمليات الفلسطينية تأتي ردا على الجرائم الصهيونية، شدد وزير الخارجية الإيراني بالقول: نستنكر الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وأكد أميرعبداللهيان بالقول: نؤكد احترام السيادة الأفغانية، وندعو إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وفيما أشار إلى أن حكومة الرئيس رئيسي تولي أهمية وأولوية بالغة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، قال: أقدمنا على العديد من خطوات الحوار لتعزيز العلاقات مع جميع الدول الجارة والمنطقة بما فيها السعودية والبحرين.

وخلص وزير الخارجية الإيرانية إلى أن أميركا وبعض حلفائها يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد إيران.

من جانبه أوضح وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: ناقشنا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: تحدثنا عن المفاوضات النووية والعودة للالتفاق وتبديد مخاوف الجميع.. وتحدثنا عن سوء الفهم الذي حصل تجاه أوكرانيا.

وقال الشيخ محمد آل بن عبد الرحمن ثاني: إن علاقتنا بإيران تاريخية ومستوى العلاقات ممتاز.. وعلاقتنا مع إيران مهمة للأمن الإقليمي.

وفي جانب آخر من المؤتمر وصف إحراق القران الكريم بأنه تصرف مرفوض ومن شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الانقسام بين الدول.

وقال وزير الخارجية القطرية إن: الرسائل التي حملتها إلى طهران كانت من عدة أطراف والظروف الحالية مؤاتية لإطلاق المفاوضات.. والرسائل الأميركية التي حملتها لإيران تتعلق بمواضيع ترتبط بالاتفاق النووي.

وقال: إن الأجواء التي نمر ومررنا بها لم تكن إيجابية.. ونسعى إلى تبديد مخاوف جميع أطراف الاتفاق النووي.