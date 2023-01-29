الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في مجزرة جنين

شهيد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في مجزرة جنين
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال في مجزرة جنين الخميس الماضي، والتي اسفرت عن استشهاد 9 مواطنين آخرين.

العالم - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، استشهاد الشاب عمر طارق علي السعدي (24 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، الخميس الماضي في مخيم جنين.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم جنين الخميس الماضي أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين، منهم مسنة، وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.

هذا وفي الليلة الماضية، استشهد شاب فلسطيني، برصاص مستوطن قرب مستوطنة "أدوميم" شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه كان مسلحا وينوي تنفيذ عملية.

وقالت القناة "11 العبرية" إن شابا مسلحا اقتحم أطراف مستوطنة "أدوميم" قرب قلقيلية، وكشفه رجل الأمن بالمستوطنة، وأطلق النار عليه.

وأضافت القناة العبرية أن رجل الأمن بالمستوطنة فتح النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى وفاته (استشهاده).

وفي وقت لاحق أعلنت مصادر محلية، استشهاد الشاب كرم علي أحمد سلمان (18 عاما) من قرية قوصين بنابلس.

وبالشهيد السعدي يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 35 شهيدا، غالبيتهم من جنين، في حين استشهد 224 شهيدا العام الماضي، وفق وزارة الصحة.

روابط ذات صلة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص أمن الإحتلال

عملية القدس الرد الصاعق على مجزرة جنين

عملية القدس البطولية .. الانتقام لشهداء جنين خلال أقل من 48 ساعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قرارات نتنياهو وخطوات المقاومة الفلسطينية الجديدة..هزات ستسقط حكومته مبكرا

العراق.. انتخاب زياد الجنابي رئيساً للجنة النزاهة النيابية

حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم مستوطنيه في الضفة المحتلة

بالوثيقة.. صدور امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي

الفتح العراقي: امريكا قلصت تدفق أموال النفط صوب العراق بنسبة 50%

شهيد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في مجزرة جنين