توقعات بتحسن نسبة الإقبال علی الانتخابات التونسية

العالم - مراسلون

و بدأ نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي التصويت الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات.

وأفادت مراسلة العالم في تونس ان هيئة الانتخابات توقعت ان تتحسن نسبة الاقبال علی المشارکة في الانتخابات في الدورة الثانية، علی عکس الدورة الاولی التي شهدت عزوفاً عنها.

وتعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي على أن تغلق في السادسة مساء، وتری هيئة الانتخابات ان الساعات المتبقية ستکون کفيلة برفع نسبة الاقبال علی الانتخابات.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة أنه خلال الساعات الثلاث الأولى من عملية التصويت بلغت نسبة المشاركة 4,71% ووصفها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بأنها "أفضل من النسبة المسجلة في الدور الأول و محترمة جدّا".