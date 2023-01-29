الفلسطينيون ليسوا ارهابيين ولا يقتلون النساء.. الشهيد علقم مثالا

العالم - كشكول

العملية البطولية التي نفذها الشاب خيري علقم في القدس المحتلة، أدت الى مقتل 8 مستوطنين إسرائيليين على الأقل، وذلك بعد 24 ساعة على اقتحام للقوات الإسرائيلية لمخيم جنين، أسفر عن 9 شهداء، بينهم امرأة مُسنة.

الشهيد خيري موسى علقم، البالغ من العمر 21 عاماً، ولد في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، وعاش في منزل عائلته في حي الشيّاح في قرية الطور شرق المسجد الأقصى، في حين ينحدر من قرية بيت ثول المهجرة بقضاء القدس المحتلة في 1948، وهو الثاني بين أشقائه السبعة.

الشهيد علقم سُمي تيمناً باسم جده الشهيد "خيري علقم"، الذي قُتل في يوم 13 مايو/ أيار 1998، وكان يبلغ من العمر حينها 51 عاماً، بعد أن طعنه مستوطن اسرائيلي في حي "ميه شعاريم" الحريدي، في القدس المحتلة، أثناء توجهه إلى عمله في مجال البناء.

وكان خيري الجد، رب أسرة مكونة من 9 أفراد، أكبرهم كان يبلغ من العمر 22 عاماً، وأصغرهم لم يتجاوز العامين. وفي العام 2001 رزق أحد أبنائه بطفل أطلق عليه اسم أبيه الشهيد "خيري علقم".

ورغم ان الشهيد خيري علقم هو حفيد شخص قتل طعنا على يد مستوطن اسرائيلي، ورغم ان عمليته البطولية يوم الجمعة جاءت بعد يوم من مجزرة اسرائيلية راح ضحيتها عدد من الابرياء بينهم امرأة مسنة، الا أنه نفذ عمليته دون ان يصيب اي امرأة وان كانت اسرائيلية، بالاذى، حيث ظهرت امرأة اسرائيلية كانت حينها في مكان العملية وقالت ان علقم قال لها ان تبتعد ولا تخف لانه لا يقتل النساء.

الشهيد علقم لا يقتل النساءشتان بين الفلسطيني المدافع عن ارضه وبين الاسرائيلي مغتصب الارض وقاتل النساء والاطفال والمسنين والابرياء، لكن الاعلام الغربي الاعمى يصور الفلسطينيين على انهم ارهابيين، والانكى من ذلك ان دولا عربية في المنطقة، استنكرت عملية القدس، دون ان تستنكر جريمة مخيم جنين التي سبقتها بيوم واحد.

لكن.. شهد شاهد من اهلها! ولكنهم لا ييدون ان يرون الحقيقة، فيضعون رؤوسهم تحت التراب.