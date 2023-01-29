السماح لمواطني دول مجلس التعاون بدخول العراق دون تأشيرة

العالم - العراق

ونقلت صحيفة الراي الكويتية، عن المصادر القول، ان السلطات العراقية ابلغت ادارة المنافذ الكويتية بفتح الحدود في منفذ سفوان البري ابتداء من يوم الاثنين الموافق 30 من الشهر الجاري حتى تاريخ 28 فبراير القادم.

واشارت المصادر إلى ان السماح بدخول الاراضي العراقية يتطلب تأشيرة دخول مسبقة من السفارة العراقية للمقيمين فقط يشمل الذين لديهم اقامات في دول الخليج الفارسي.

واختتمت المصادر ان السلطات الكويتية استعدت ووضعت كافة للتسهيلات في منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال المسافرين الراغبين بدخول العراق وان الجوازات والجمارك سوف تعمل على مدار الساعة لتسهيل اجراءات دخول ومغادرة المسافرين.