بانوراما: تصعيد اسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومشاركة تونسية ضعيفة بالانتخابات التشريعية

خاص بالعالم

هذا واكد نتنياهو ان سلطات الاحتلال ستسلح المستوطنين وستواصل اجراءاتها العقابية ضد الفلسطينيين بحسب تعبيره.

وتأتي تلك الاحراءت عقب العملية النوعية في كنيس يهودي بالقدس قتل فيها مقاوم فلسطيني ثمانية مستوطنين وجرح اخرين في عملية نوعية احرجت قادة الاحتلال ودفعتهم نحو المزيد من القرارت الهمجية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. ادلاء التونسيين باصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط دعوات من المعارضة لمقاطعة الاستحقاق الانتخابي.

وسجلت مراكز الاقتراع إقبالا بسيطا على التصويت. ودعي نحو ثمانية ملايين ناخب لاختيار مئة وواحد وثلاثين عضوا في البرلمان وسط مخاوف من استمرار عزوف الناخبين عن الاقتراع.

وجرت الدورة الأولى الشهر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة متدنية بلغت أحد عشر بالمئة، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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