الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما: تصعيد اسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومشاركة تونسية ضعيفة بالانتخابات التشريعية

بانوراما: تصعيد اسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومشاركة تونسية ضعيفة بالانتخابات التشريعية
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة..  تحميل حركة حماس حكومة الاحتلال الاسرائيلية تداعيات جرائم مستوطنيها وإرهابهم المنظّم في الضفة المحتلة، مؤكدة أنها ستقابل بمزيد من الصمود والمقاومة.

خاص بالعالم

هذا واكد نتنياهو ان سلطات الاحتلال ستسلح المستوطنين وستواصل اجراءاتها العقابية ضد الفلسطينيين بحسب تعبيره.

وتأتي تلك الاحراءت عقب العملية النوعية في كنيس يهودي بالقدس قتل فيها مقاوم فلسطيني ثمانية مستوطنين وجرح اخرين في عملية نوعية احرجت قادة الاحتلال ودفعتهم نحو المزيد من القرارت الهمجية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. ادلاء التونسيين باصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وسط دعوات من المعارضة لمقاطعة الاستحقاق الانتخابي.

وسجلت مراكز الاقتراع إقبالا بسيطا على التصويت. ودعي نحو ثمانية ملايين ناخب لاختيار مئة وواحد وثلاثين عضوا في البرلمان وسط مخاوف من استمرار عزوف الناخبين عن الاقتراع.

وجرت الدورة الأولى الشهر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة متدنية بلغت أحد عشر بالمئة، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

.

روابط ذات صلة

كتائب القسام تسيطر على حوامة "إسرائيلية" تحتوي مهام استخباراتية حساسة

حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم مستوطنيه في الضفة المحتلة

توقعات بتحسن نسبة الإقبال علی الانتخابات التونسية

تونس: 4.71% نسبة الإقبال على التصويت إلى حدود الساعة 11 صباحا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رداً علی عمليتي القدس.. 'اسرائيل' تفرض عقوبات جماعية علی الفلسطينيين +فيديو

مصدر مطلع يكشف عن تفاصيل الهجوم الفاشل على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية

قلم رصاص تضعضع قوى تحالف العدوان على اليمن

بانوراما: تصعيد اسرائيلي ضد الفلسطينيين، ومشاركة تونسية ضعيفة بالانتخابات التشريعية

قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام

بالصور.. كتائب القسام تسيطر على حوامة "إسرائيلية" تحتوي مهام استخباراتية حساسة