تشييع جثمان الشهيد السعدي في جنين + صور

العالم - فلسطين

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي باتجاه شوارع مدينة جنين، ثم عاد الجثمان نحو بيت الشهيد في مخيم جنين والصلاة عليه ودفنه في مقبرة شهداء المخيم.

وقالت والدة الشهيد: "مبروك عليه الشهادة طلبها وتمناها وارتقى وهو يدافع عن المخيم في الاجتياح الأخير ونزفه اليوم عريسا إلى الحور العين وكان دائما يردد افرحي ستكونين أم الشهيد".

بدوره، تحدث القيادي في الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي قائلا: "نزف القائد الميداني وأحد مؤسسي كتيبة جنين عمر السعدي وأحد مقاتلي الظل في الكتيبة قليل الظهور، لكن بصماته واضحة جدا في الميدان".

وأضاف الشرقاوي "رغم استشهاد السعدي الكتيبة مستمرة في قتالها في سبيل الله ولن تتراجع الدماء تطلب الدماء ودعوتنا اليوم في حضرة الشهداء مزيدا من الوحدة في الميدان على أساس البندقية ورص الصفوف ووحدة شعبنا مع أهالي القدس ضد هجمات المستوطنين".

من ناحيته، قال القيادي في حركة فتح جمال حويل: إننا "نودع الشهيد السعدي وهو سليل عائلة مقاومة قدمت الشهداء منذ الشهيد القائد فرحان السعدي وثلة من الشهداء على مدار تاريخ احتلال فلسطين، واليوم مطلوب منا التوحد تحت ظل قافلة الشهداء وتصويب مسار البندقية".