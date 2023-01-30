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تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 11.15%

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 11.15%
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أنّ عدد المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية بلغ 887,638 من أصل 7,853,447 ناخباً، ما نسبته 11.15%، بعد وقت وجيز من إغلاق صناديق الاقتراع.

العالم- تونس

وأشار رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر مساء الأحد، إلى أنّ "هذه الأرقام رسمية بهامش خطأ صغير، وسيتم تقديم النتائج الدقيقة بعد الاطلاع على كل المحاضر، في كل مكاتب الاقتراع".

وأكد بوعسكر أنّ العملية الانتخابية "كانت عادية باستثناء بعض الإشكاليات المحدودة التي لم تؤثر على سيرها".

يذكر أن الدور الأول من الانتخابات التي تمت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجل مشاركة 1,025,418 ناخباً، بنسبة 11.22%.

ولم تتحسن نسبة المشاركة، على الرغم من أن مسؤولي الهيئة كانوا متفائلين بإمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 20%.

واشار موقع العربي الجديد، ان آخر إحصائية نشرتها الهيئة ذاتها، كانت قبل 3 ساعات على إغلاق المراكز الانتخابية، وقالت فيها إنّ عدد المشاركين بلغ 606,731 مصوتاً؛ أي ما نسبته 7.73%.

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