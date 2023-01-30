تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 11.15%

العالم- تونس

وأشار رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر مساء الأحد، إلى أنّ "هذه الأرقام رسمية بهامش خطأ صغير، وسيتم تقديم النتائج الدقيقة بعد الاطلاع على كل المحاضر، في كل مكاتب الاقتراع".

وأكد بوعسكر أنّ العملية الانتخابية "كانت عادية باستثناء بعض الإشكاليات المحدودة التي لم تؤثر على سيرها".

يذكر أن الدور الأول من الانتخابات التي تمت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجل مشاركة 1,025,418 ناخباً، بنسبة 11.22%.

ولم تتحسن نسبة المشاركة، على الرغم من أن مسؤولي الهيئة كانوا متفائلين بإمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 20%.

واشار موقع العربي الجديد، ان آخر إحصائية نشرتها الهيئة ذاتها، كانت قبل 3 ساعات على إغلاق المراكز الانتخابية، وقالت فيها إنّ عدد المشاركين بلغ 606,731 مصوتاً؛ أي ما نسبته 7.73%.