شاهد.. احصائيات الانتخابات التونسية في دورتها الثانية

العالم - مراسلون

اسدل الستار على فعاليات الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس التي جرت في 131 دائرة انتخابية بنسبة إقبال لم تتجاوز 11.3 بالمئة، في صورة مكررة لما تم تسجيله في الدورة الأولى.

أكثر من أربعة آلاف مركز اقتراع لم تستقبل سوى قرابة 900 الف ناخب من اجمالي عدد الناخبين المسجلين اراديا وآليا المقدر بحوالي ثمانية ملايين ناخب، إحصائيات لم تعكس انتظارات جزء من التونسيين المشاركين في العملية الانتخابية

وقالت المترشحة ضحى سلامي: "ننتظر البرلمان الجديد يكون بحلية وروح جديدة من أجل التغير والخروج من عنق الزجاجة".

ست منظمات مدنية بينها عتيد وشاهد ومراقبون وغيرها نددت خلال ندوة صحفية مشتركة بما وصفته بحجب الاحصائيات والمعطيات الخاصة بسير العملية الانتخابية، وتعرض بعض المراقبين للعنف من قبل أعوان هيئة الانتخابات.

وقالت ممثلة المركز التونسي المتوسطي لمراقبة الانتخابات احلام النصيري: "حجب الارقام عن جمعية مراقبون هو عملية مس من مهمام جمعية المراقبة، لان الجمعية تنتظر هذه الارقام للقيام بالعديد من الاجراءات".

يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في الأول من فبراير شباط المقبل والنهائية في الرابع من آذار مارس المقبل، انتهت الانتخابات في تونس في دورته الاولى والثانية لكن الجدل بشأنها لم ينتهي بعد لتفتح بذلك على مشهد سياسي اكثر انقساما وفوضى.

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