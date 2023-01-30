الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الاوكراني بطهران احتجاجا على تصريح مستشار الرئيس الاوكراني حول الهجوم على المجمع الصناعي باصفهان

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلامة يعود إلى المقامرة بالاحتياط.. 1.5 مليار دولار لتجفيف السيولة ولجم الدولار

افتتاح المعرض الدولي الثانی للإنجازات المعرفية في طهران

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الأوكراني

هكذا رد كنعاني على المواقف التدخلية للمستشار الألماني

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب باكستان

بين "جزر البهاما" و"البنى التحتية" .. على من ينفق آل سعود؟