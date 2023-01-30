الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

افتتاح المعرض الدولي الثانی للإنجازات المعرفية في طهران

افتتاح المعرض الدولي الثانی للإنجازات المعرفية في طهران
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

 تم افتتاح المعرض الدولي الثاني للإنجازات المعرفية في مجال الجيوماتكس بحضور نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "مهدي فرهي"، و "منوجهر منطقي" الأمين العام لمركز التنمية الفضائية والمواصلات المتطورة التابعة للقسم العلمي والتقني لمكتب رئيس الجمهورية

العالم - ايران

وتمت في المعرض ازاحة الستار عن 4 منتجات قائمة على المعرفة في مجال الجيوماتكس، ومنتجات تستجيب لاحتياجات البلاد.

وقال منطقي على هامش مراسم افتتاح المعرض: يستضيف المعرض المعنيين والناشطين في مجال الجيوماتكس ويستمر حتى 1 شباط/فبراير .

يذكر أنه تم في المعرض 42 مجموعة متخصصة في مجال الجيوماتكس والمعلومات المكانية؛ مثل رسم الخرائط الجوية بالطائرات والطائرات بدون طيار لجمع البيانات، والتقنيات الحضرية ثلاثية الأبعاد، ونظم المعلومات الجغرافية ونظم المعلومات المكانية، والجيوديسيا (علم المساحة) والديناميكا، والفضاء والاستشعار عن بعد، ومعدات وأنظمة تحديد الموقع، والذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي، والتقنيات القائمة على المعرفة والعلوم الجغرافية.

روابط ذات صلة

وزير الثقافة: معرض الكتاب الدولي أكبر حدث ثقافي في المنطقة

شاهد.. معرض المعدات والآلات الزراعية في أهواز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس ادعاء عام العراق يبحث مع وفد القضاء الايراني ملفات مشتركة

النخالة يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية

قتلى وجرحى بانفجار داخل مسجد في بيشاور بباكستان + فيديو

موسكو تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران

زوارق حربية صهيونية تستهدف مراكب صيد فلسطينية

مخاوف صهيونية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة