افتتاح المعرض الدولي الثانی للإنجازات المعرفية في طهران

العالم - ايران

وتمت في المعرض ازاحة الستار عن 4 منتجات قائمة على المعرفة في مجال الجيوماتكس، ومنتجات تستجيب لاحتياجات البلاد.

وقال منطقي على هامش مراسم افتتاح المعرض: يستضيف المعرض المعنيين والناشطين في مجال الجيوماتكس ويستمر حتى 1 شباط/فبراير .

يذكر أنه تم في المعرض 42 مجموعة متخصصة في مجال الجيوماتكس والمعلومات المكانية؛ مثل رسم الخرائط الجوية بالطائرات والطائرات بدون طيار لجمع البيانات، والتقنيات الحضرية ثلاثية الأبعاد، ونظم المعلومات الجغرافية ونظم المعلومات المكانية، والجيوديسيا (علم المساحة) والديناميكا، والفضاء والاستشعار عن بعد، ومعدات وأنظمة تحديد الموقع، والذكاء الاصطناعي، والنقل الذكي، والتقنيات القائمة على المعرفة والعلوم الجغرافية.