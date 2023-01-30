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مصادر باكستانية: مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة 70 شخصا إثر تفجير انتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

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