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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الأوكراني

الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الأوكراني
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

استدعت الخارجية الايرانية، القائم بالاعمال الاوكراني في طهران احتجاجا على تصريح مستشار الرئيس الاوكراني حول الهجوم على مجمع صناعي في أصفهان.

العالم - ايران

يتبع ..

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