النخالة يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية

العالم-فلسطين

وأشاد وزير الخارجية الإيراني بشجاعة مجاهدي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والقوات الصهيونية.

من جهته جدد القائد زياد النخالة شكر الشعب الفلسطيني للشعب الإيراني ودعمة وتأييده المستمر للمقاومة في وجه العدوان والاحتلال الصهيوني.

وأعرب الأخ الأمين العام عن شجبه للمؤامرات الأمريكية والصهيونية ضد الشعب الإيراني المسلم.

وأشاد القائد النخالة بالتفاف الشعب الإيراني حول قيادته في إفشال كل المشاريع التي تستهدف الجمهورية الإسلامية ، وخاصة العدوان الأخير الذي استهدف بعض المنشآت الصناعية الإيرانية في أصفهان.