الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
١٠:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

النخالة يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية

النخالة يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

تلقى القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، اتصالاً هاتفياً من السيد أمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، الذي عبر خلال الاتصال عن دعم وتأييد الجمهورية الإسلامية لجهاد وبطولات الشعب الفلسطيني ، وخاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. 

العالم-فلسطين

وأشاد وزير الخارجية الإيراني بشجاعة مجاهدي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والقوات الصهيونية.

من جهته جدد القائد زياد النخالة شكر الشعب الفلسطيني للشعب الإيراني ودعمة وتأييده المستمر للمقاومة في وجه العدوان والاحتلال الصهيوني.

وأعرب الأخ الأمين العام عن شجبه للمؤامرات الأمريكية والصهيونية ضد الشعب الإيراني المسلم.

وأشاد القائد النخالة بالتفاف الشعب الإيراني حول قيادته في إفشال كل المشاريع التي تستهدف الجمهورية الإسلامية ، وخاصة العدوان الأخير الذي استهدف بعض المنشآت الصناعية الإيرانية في أصفهان.

روابط ذات صلة

النخالة: لن ننكسر ولن نتراجع وستبقى راياتنا مرفوعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس ادعاء عام العراق يبحث مع وفد القضاء الايراني ملفات مشتركة

النخالة يتلقى اتصالاً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية

قتلى وجرحى بانفجار داخل مسجد في بيشاور بباكستان + فيديو

موسكو تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران

زوارق حربية صهيونية تستهدف مراكب صيد فلسطينية

مخاوف صهيونية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة