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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: الكرملين يدين الهجوم بالمسيرات على مجمع صناعي في اصفهان بوسط ايران
مراسل العالم: انفجار بيشاور تم جراء عملية انتحارية حيث كان المنفذ في الصف الاول من صلاة الجماعة وان اكثر من 15 جريحا في حالة حرجة جدا
مصادر باكستانية: مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة 70 شخصا إثر تفجير انتحاري داخل مسجد في مدينة بيشاور
قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه جمعا من المنتجين: نحن متاخرون عشر سنوات ولحل المشكلات الاقتصادية نحتاج الى نمو عال ومستمر
الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالاعمال الاوكراني بطهران احتجاجا على تصريح مستشار الرئيس الاوكراني حول الهجوم على المجمع الصناعي باصفهان
الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني متاثر باصابته برصاصة اطلقها عليه جنود الاحتلال بالخليل صباح اليوم
زياد النخالة: نشيد بالتفاف الشعب الإيراني حول قيادته في إفشال المشاريع التي تستهدف ايران والعدوان الأخير على منشآت صناعية إيرانية في أصفهان
قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي يستقبل صباح اليوم جمعا من منتجين ومدراء عدد من الشركات المعرفية
امير عبداللهيان: امريكا وبعض حلفائها يمارسون الارهاب الاقتصادي ضد ايران
آل ثاني: امريكا وبعض حلفائها يمارسون الارهاب الاقتصادي ضد ايران
مراسل العالم: انفجار بيشاور تم جراء عملية انتحارية حيث كان المنفذ في الصف الاول من صلاة الجماعة وان اكثر من 15 جريحا في حالة حرجة جدا
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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