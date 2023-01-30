حزب الله يواصل دعم المؤسسات الرسمية لمعالجة أزمات الكهرباء والمياه شرقي لبنان

العالم - لبنان

وخلال لقائه بالفنيين المعنيين بالصيانة في مؤسستي المياه والكهرباء في منطقة بعلبك قال فخرالدين ان حزب الله يقوم بواجباته في هذه الظروف الصعبة تجاه اهلنا، ولن يتخلى عن مسؤولياته في كل الميادين.

واضاف، نحن نعمل وفق برنامج خلية الأزمة التي تتابع عملها بعيدا عن الإعلام، وتم إحصاء المشاكل والاعطال وتحديد قيمة التكاليف من قبل المعنيين بملفي المياه والكهرباء، وبناء على ذلك ساهم حزب الله منذ مطلع العام الحالي خلال شهر كانون الثاني بتغطية تكاليف العديد من متطلبات العمل لتأمين استمرار ضخ المياه في مدينة بعلبك، ومنها: 250 دولارا ثمن طلمبة مياه لمولد البئر 19 في محلة عمشكه، 800 دولار تريبو لتقوية المازوت للمولد 12 في محلة العسيرة، 85 دولارا صيانة "المارش" لمولد البئر 12 في محلة العسيرة، 125 دولارا بدل نقل المولد من بئر المؤسسة إلى البئر 19 في عمشكه، 50 دولارا كلفة نقل المولد المعطل من البئر 19 إلى المؤسسة، 25 دولارا ثمن فلتر عدد 2 لبئر 17 في عمشكه، 250 دولارا ثمن كف إلكتروني للبئر 17 في عمشكه.

وتابع قائلا، اضافة الى ذلك تم تأمين المازوت إلى آبار عمشكه والعسيرة ومدينة بعلبك مجانا كل شهر.