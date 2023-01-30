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شاهد.. تفاصيل الهجوم الانتحاري داخل مسجد في باكستان

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

سقط ما لا يقل عن 30 شخصا و150 جريحا في هجوم انتحاري داخل مسجد بمقر للشرطة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان. 

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية، ان عدد الضحايا ليس نهائيا وقابلا للتطور نظرا لهول الانفجار الذي وقع داخل المسجد.

وأضاف، ان الانتحاري تغلغل وسط صفوف المصلين ثم وصل الى الصف الاول لهذا خلف الانفجار عدد كبير من الضحايا.

واشار مراسل قناة العالم الاخبارية، الى أن حركة "طالبان باكستان" تبنت الانفجار بصفة غير رسمية، وكذلك السلطات الباكستانية الى الان لم ترد على هذا الموقف بشكل رسمي.

هذا وقالت شرطة المدينة القريبة من الحدود مع أفغانستان إن الانفجار وقع أثناء صلاة العصر، وإن معظم الضحايا هم من رجال الشرطة الذين يترددون على المسجد.

كما أعلنت السلطات رفع مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام آباد بعد الهجوم. من جهته، أكد مصدر طبي أن المستشفى الرئيس في بيشاور استقبل عددا من جثث الضحايا.

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