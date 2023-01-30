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الجهاد الإسلامي: استمرار جرائم الاحتلال بالقدس وجنين ورام الله ونابلس وكل مدننا لن يزيد شعبنا إلا إصراراً على نيل حريته مهما بلغت التضحيات

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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