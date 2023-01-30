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لماذا عمليتي القدس النوعية تثير المخاوف الصهيونية؟

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

مازالت اصداء الصدمة تسيطر على الشارع الاسرائيلي بفعل عملية القدس المحتلة، التي وصفها اعلامهم بانها الضربة الاقسى منذ سنوات طويلة. فقد استطاعت ايادي خيري علقم ان توجع الاسرائيليين في الصميم وتثأر بشكل مباشر لشهداء جنين وكل شهداء فلسطين.

خاص بالعالم

كيف نقلت التلفزة العبرية هذا الحدث، وبأي قراءة ناقشت تداعياته؟

من جهة اخرى، اصدر معهد ابحاث الامن القومي الصهيوني تقديراً استخباراتياً يضع ايران على رأس اولويات المخاطر.

فكيف ستتعامل تل ابيب مع هذا التقدير؟

على خط آخر، تجري القوات الامريكية المشتركة الاسرائيلية مناورات عسكرية تحاكي حرباً مع ايران.

ما الرسائل التي حملتها؟ علماً ان العديد من الخبراء الاسرائيليين يعترفون بعجز اسرائيلي في مواجهة ايران عسكرياً.

هذه المواضيع وسواها يناقشها برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة: الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي.

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