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لبنان.. الدعوة لاضراب عام يوم 8 فبراير

لبنان.. الدعوة لاضراب عام يوم 8 فبراير
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد العمالي العام في لبنان تنفيذ إضراب عام على كافة الأراضي يوم 8 فبراير، يشارك به قطاع النقل البري والمستشفيات الحكومية والمعلمون ونقابات المهن الحرة.

العالم - لبنان

قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إن "الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام لم تصل إلى شيء بعد حوارها مع السلطة التنفيذية. لذلك، يوم الأربعاء في 1 فبراير 2023 سيعقد اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي سيعلن إضرابا على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 فبراير".

وأوضح أنه سيشارك في الإضراب قطاع النقل البري وسائر الاتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة، مشيرا إلى أن "المطلب الأساسي للاتحاد العمالي العام انتخاب رئيس جمهورية فورا، والولوج إلى معالجة الأمور وفقا للدستور لأن الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة".

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