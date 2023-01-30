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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني للاحتجاج على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية والتي أوحى فيها بمشاركة بلاده بهجوم اصفهان

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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