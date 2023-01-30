مسؤول فرنسي سابق يحذر من عواقب إرسال دبابات فرنسية إلى أوكرانيا

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وردا على سؤال عن موقفه الخاص من مسألة ضرورة نقل دبابات "Leclerc" الفرنسية إلى كييف أجاب غومار في حديث لمجلة "Valeurs Actuelles": "أعتقد أنه لا يجب علينا عمله. فسيؤدي إرسال دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا إلى نزع سلاح الجيش الفرنسي. وسيكون ذلك نقطة اللاعودة. أين سنتوقف؟ عن أي شيء آخر سنتخلى لاحقا؟"

وأشار الجنرال إلى أن نقل الدبابات إلى أوكرانيا أمر مستحيل تقريبا، مذكرا أنه توجد حاليا في الجيش الفرنسي 220 دبابة من هذا النوع وأن إنتاجها توقف في عام 2008. كما أكد أن نصف هذه الدبابات مرابطة في رومانيا، في حين يخضع جزء آخر من الدبابات لأعمال التحديث، كما يخضع جزء آخر منها للصيانة.

وأضاف: "في ظروف زيادة التوتر في العالم تواجه فرنسا تهديدات جديدة... وهل نستعد لنقل هذه الأسلحة التي تستخدم لحماية فرنسا؟ هناك تناقضات. وسيؤدي إرسال الدبابات من هذا النوع إلى أوكرانيا إلى إضعاف جيشنا".

وفي حديثه حول الفعالية العسكرية لهذه الدبابات بالنسبة لأوكرانيا، شدد على أن فعاليتها لن تكون كبيرة إلا في حالة إرسال المئات منها إلى هذا البلد، موضحا أن عشرات الدبابات من طراز "Leclerc" لن تغير الوضع في ساحة المعركة.