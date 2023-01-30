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وزير الخارجية الأمريكي يتعرض لسؤال محرج في مصر: "لا أستطيع الإجابة"

وزير الخارجية الأمريكي يتعرض لسؤال محرج في مصر:
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لسؤال محرج خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة.

العالم _ الأميرکيتان

وفيما يتعلق بسؤال أحد الصحفيين عن الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح أجاب وزير الخارجية الأمريكي: "أنه لا يستطيع الإجابة، ويدعو الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات مستمرة، مؤكدا اعتماده على روح الشراكة".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن مصر اتخذت إجراءت مهمة في حماية الحريات، وتمكين المرأة، وإجراء حوار وطني من خلال لجنة العفو الرئاسي.

وانطلقت صباح اليوم جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.

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وزير الخارجية الأمريكي يتعرض لسؤال محرج في مصر: "لا أستطيع الإجابة"

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