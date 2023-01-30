الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣
٠٣:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اتفاق عراقي سوري بشان دخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم

اتفاق عراقي سوري بشان دخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم
الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، عن اتفاقية مع سوريا تسمح بدخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم الحدودي.

العالم - العراق

جاء هذا في تصريحات لمستشار محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثل المحافظة بمجلس هيئة المنافذ الحدودية سعاد جاسم زيدان العامري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقالت المسؤولة العراقية إنه وفقا للاتفاق العراقي السوري، توافق الجانبان على دخول السيارات السورية المخصصة لنقل البضائع من خلال منفذ القائم الحدودي إلى العراق.

وأوضحت سعاد العامري أن هذا الأمر سيكون متاحا للسيارات التي "يمتلك سائقها فيزا متعددة".

وذكرت العامري أنه سمح أيضا للسيارات العراقية بالدخول إلى الجانب السوري.

وأشارت إلى أن "الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف كالفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى".

روابط ذات صلة

بغداد واليونسكو تبحثان تطوير قطاع التعليم والثقافة

خلال لقائه المندلاوي.. العلاق يقدم خطة بنك العراق المركزي المالية والرقابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المعارضة التونسية تدعو إلى توحيد موقفها من أجل رحيل الرئيس سعيّد

اتفاق عراقي سوري بشان دخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم

ثروة العائلة الحاكمة في البحرين وإفقار الشعب

الثورة التي احدثت زلزالاً في المنطقة واصابت شظاهايا الكيان المحتل

بالفيديو.. عشرات القتلى والمصابين بتفجير داخل مسجد في بيشاور بباكستان

ما حقيقة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق؟