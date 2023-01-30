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مراسل العالم: فحوى زيارة وزير الخارجية الاميركي للاراضي المحتلة حث حكومة نتنياهو على عدم اتخاذ خطوات احادية تؤدي الى تأجيج الاوضاع

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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